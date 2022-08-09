Бакалавриат должен быть наш, продуманный, - ректор МГУ

Реформированная система высшего образования в России сохранит бакалавриат, но он будет "наш, продуманный", заявил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

Глава Российского союза ректоров заявил, что основой технического образования должен стать специалитет, после которого можно будет сразу поступить в магистратуру. Аспирантура же, по мнению Садовничего, должна стать не учебной, как сейчас, а научной.

"Есть несколько направлений специальных, где бакалавриат достаточен, но это не значит, что нужно копировать программы, это должен быть наш бакалавриат, продуманный", - заявил ректор Московского университета.

Садовничий также напомнил, что с самого начала выступал против слепого копирования Болонской системы в России.