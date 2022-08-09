Лучшие дизайнеры Екатеринбурга представят свои коллекции на "Атмофесте"

Лучшие дома мод и дизайнеры Екатеринбурга представят свои коллекции на фестивале ландшафтного искусства "Атмофест". Модели в мужской и женской одежде пройдут по площади 1905 года, украшенной живописными садами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, модный показ запланирован на 19 августа с 19.00 до 22.00. В нем будут задействованы ELENA PISKULINA, HARD, Yulia Skalatskaya, George Shaghashvili, модный дом "Соло Дизайн" Наталии Соломеиной, Елена Прохорова, Mazaltovman и многие другие. Начнется показ с детской одежды, а закончится современной молодежной коллекцией для мужчин и женщин.

"Главная площадь Екатеринбурга станет центром единения искусств: участники фестиваля "Атмофест" создадут цветущий сад, демонстрирующий красоту и гармонию природы в мегаполисе, а лучшие дизайнеры города представят модные тенденции для маленьких и больших жителей столицы Урала", - отметили в мэрии.

Напомним, торжественное открытие фестиваля запланировано на 12 августа, а 20 числа на площадке пройдет празднование Дня города. Завершится фестиваль 21 августа.