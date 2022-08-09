09 Августа 2022
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путин лада гранта (2011) | Фото: premier.gov.ru

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей со встроенным модулем "ГЛОНАСС"

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения "Эра-ГЛОНАСС". С 1 августа устройством комплектуются все модели семейств Granta и Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года, говорится в сообщении компании.

Сейчас автомобили оснащаются устройством с механической активацией: в случае ДТП нужно нажать кнопку в потолочном блоке для вызова диспетчерской службы. Вызов идет по каналам сотовой связи, устройство будет работать даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.

Теги: глонасс, автоваз, lada granta, niva legend



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