"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей со встроенным модулем "ГЛОНАСС"

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения "Эра-ГЛОНАСС". С 1 августа устройством комплектуются все модели семейств Granta и Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года, говорится в сообщении компании.

Сейчас автомобили оснащаются устройством с механической активацией: в случае ДТП нужно нажать кнопку в потолочном блоке для вызова диспетчерской службы. Вызов идет по каналам сотовой связи, устройство будет работать даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.