09 Августа 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Осужденного депутата Госдумы Белоусова внесли в базу розыска МВД

В базу розыска МВД внесли депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного заочно на 10 лет колонии за взятки в размере 3,25 млрд рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке сервиса "Внимание, розыск!".

Напомним, Белоусов не явился на второй день оглашения приговора. Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Также Белоусов оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен медали "За заслуги перед Отечеством". Ему запрещено занимать определенные должности три года. Свою вину депутат не признал. Суд объявил депутата в розыск.

По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд рублей.

Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности. При этом, напомним, "Справедливая Россия – за правду" выдвинула его на пост главы Удмуртии. Центральная избирательная комиссия Удмуртской республики зарегистрировала его кандидатом на должность главы региона.

Теги: белоусов, взятка, депутат госдумы, розыск



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