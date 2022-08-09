09 Августа 2022
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Народный сход в Нефтеюганске (июль 2013 года) (2022) | Фото: Накануне.RU

"Не подтянулся - пошел на ***". Niletto послал екатеринбуржцев, пришедших снять его тренировку

Рэпер Niletto (Данил Прытков) послал жителей Екатеринбурга, которые собрались посмотреть на него во время тренировки. Ее артист решил провести в парке "Зеленая роща", куда накануне и позвал своих фанатов для совместных занятий. Однако на деле встреча оказалась не настолько распланирована. Артиста окружили его поклонники, которые тренировкам предпочли фотографию и съемку со своим кумиром.

"Вот сейчас все, кто снимает, 10 раз подтянитесь - снимаете дальше. Не подтянетесь - на *** вместе с камерой. Я вас умоляю, кто не пришел сюда заниматься с нами, уйдите, пожалуйста, с площадки", - обратился музыкант к собравшимся.

Он также обратил внимание фанатов, что звал именно потренироваться вместе, а потому фотографироваться с кем-то или сниматься на видео не собирается.

Уговоры рэпера мало на кого подействовали. Лишь единицы решили вместе с кумиром подтянуться на турниках - остальная же толпа все это время просто находилась рядом. Позднее сдался и сам артист, предложив толпе, в которой было и много детей, провести спортивные челенджи.

Теги: Niletto, Екатеринбург, тренировка, фанат



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