Иностранные компании на Тайване разрабатывают планы эвакуации

Иностранные компании на Тайване начали разрабатывать планы эвакуации людей и имущества после начала военных учений Народно-освободительной армии Китая. Ожидается, что фирмы не собираются уходить прямо сейчас, но вынуждены переоценить риски. Об этом пишет гонконгская South China Morning Post.

Президент Американо-Тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс говорит, что компании разрабатывают сценарии для персонала и изменения цепочек поставок в случае блокады Тайваня. Джон Иствуд, партнер юридической фирмы Eiger в Тайбэе, считает, что иностранные фирмы выведут активы и персонал, если увидят наращивание военной мощи, предвещающее нападение. И уже сейчас будут пересматривать контракты, чтобы покрыть увеличение транспортных и страховых расходов.

При этом иностранные транснациональные корпорации не обязательно покинут Тайвань, если материковый Китай возьмет под свой контроль остров, говорят аналитики.

Министр транспорта и коммуникаций Тайваня Ван Кво-цай сообщил, что во время военных учений Китая вблизи Тайваня за последние три дня более половины транзитных рейсов, первоначально запланированных для остановки над Тайванем, предпочли этого не делать, хотя количество рейсов на сам Тайвань и обратно почти не изменилось.

Военные учения по блокаде Тайваня, которые будет продолжать китайская армия, являются тренировкой будущего захвата острова, уверен министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. По его мнению, Пекин взял курс на демонтаж давнего статус-кво в Тайваньском проливе. Тайвань, однако, запугать не удастся, заверил он.

Global Times пишет, что учения армии Китая вокруг Тайваня уже не прекратятся и станут привычными до воссоединения острова с остальной территорией страны, так как Китай намерен продемонстрировать решимость после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пентагон до сих пор полагает, что Китай не решится на силовое присоединение Тайваня в ближайшие два года, сообщает Politico со ссылкой на чиновников минобороны США. Но это может указывать и на то, что в администрации Джо Байдена просто хотят преуменьшить значение китайских военных учений в районе острова.

Любопытно, что известный отставной генерал тайваньской армии Гао Аньго призвал тайваньскую армию к восстанию и воссоединению с КНР.

Напомним, почти все станы мира признают Тайвань частью Китая, но по факту остров является протекторатом США, считая себя независимым.