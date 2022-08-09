КПРФ: Прозрачность ДЭГ не доказана, мы и дальше будем обжаловать этот "ящик из-под бананов с мигающими лампочками"

Депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что прозрачность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) так и не была доказана.

"Наша озабоченность ДЭГом на выборах в Госдуму-2021 была проигнорирована, нам, по сути, не ответили ни на один наш вопрос, ни на одно наше замечание, ни на одну техническую закорючку, к которой мы высказывали претензии. Все оказалось шито-крыто и проштамповано судами", - заявил Обухов на встрече с депутатами ГД у Мосгоризбиркома по вопросу отмены ДЭГ.

"Мы и дальше будем обжаловать в Мосгоризбиркоме этот "ящик из-под бананов с мигающими лампочками". Никто так и не доказал прозрачность ДЭГа", - пообещал член КПРФ.

"Что касается заявления Памфиловой о рисках международного вмешательства в наши выборы. А у вас иностранная программная система электронного голосования не создает такого вмешательства? Уверен, создает. На выборах в Мосгордуму-2019 использовалась блокчейн платформа для майнинга криптовалюты Ethereum. Поразительным образом в период выборов в МГД намайнили столько этого Эфириума, что он стал одной из самых доходных валют. Закрадываются сомнения – а не приложили вы к этому руку?", - добавил также Обухов.

Напомним, в марте Госдума приняла законопроект о распространении ДЭГ на всю Россию (раньше система в порядке эксперимента применялась в регионах, которые определяла ЦИК).

В КПРФ отмечали, что "законопроект о ДЭГ принят с нарушением регламента". "Исключены реальные механизмы голосования, не имеющие отношения к ДЭГ. Демонтируется избирательная система, это делают враги нашей страны", - заявил депутат Николай Коломейцев. Также против высказалась фракция "Справедливая Россия – За правду".