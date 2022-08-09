09 Августа 2022
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Смог в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Уральские синоптики на два дня продлили предупреждение по смогу

На Среднем Урале продлено предупреждение синоптиков из-за смога.

Напомним, с вечера 4 августа в Свердловской области наблюдаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим в регионе были объявлены НМУ первой степени опасности. Предупреждение действовало до 20 часов 9 августа, однако сегодня оно было продлено.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, НМУ в Свердловской области по-прежнему сохраняются.

"Отмена предупреждения с 20 часов 11 августа", - говорится в сообщении.

Добавим, сегодня свердловский Роспотребнадзор заявил, что в воздухе Екатеринбурга обнаружено превышение допустимых концентраций вредных веществ. На этой неделе город накрыл дым от лесных пожаров в Югре.

Теги: смог, предупреждение, синоптики



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