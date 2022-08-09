"Горячо любил свою Родину": бизнесмен Пригожин высказался о подвиге Тулинова в Донбассе

09 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России ДНР и ЛНР
ZOV (2022) | Фото: t.me/mod_russia

"Горячо любил свою Родину": бизнесмен Пригожин высказался о подвиге Тулинова в Донбассе

Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» рассказал о героической гибели на Донбассе бывшего заключенного Константина Тулинова. Парень обратился к руководству колонии с просьбой отправить его добровольцем на Украину, чтобы принять участие в СВО. Ему пошли на встречу. Тулинов отправился в Донбасс и героически погиб 14 июля.

Журналисты издания РИА Накануне.RU обратились к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать эту историю, а также пояснить, имеет ли он отношение к попаданию бывших заключенных в «ЧВК Вагнера» и отправке их на Украину для участия в СВО.

«Что касается Константина Тулинова, то нет никаких сомнений, что этот парень – герой, который горячо любил свою Родину. Один из персонажей фильма «Солнцепек» пожилой учитель Давид Гуревич сказал прототипу главы ЛНР: «Вы что действительно считаете, что у вас есть право решать, кому можно защищать свою землю, а кому нет?». Костя Тулинов не получил это право, он вырвал его», — передала ответ Евгения Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Бизнесмен отметил, что в это непростое время люди ведут себя по-разному: одни защищают Родину с оружием в руках или у токарного станка, другие носят букву «Z», «ради отмазки» и чтобы их не трогали, а третьи и вовсе бегут от судьбы страны. Среди защитников свой Родины нет бывших заключенных или министров — есть только настоящие патриоты, убежден Евгений Пригожин.

Теги: тулинов, евгений пригожин, донбасс, чвк вагнера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети