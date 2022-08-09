"Горячо любил свою Родину": бизнесмен Пригожин высказался о подвиге Тулинова в Донбассе

Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» рассказал о героической гибели на Донбассе бывшего заключенного Константина Тулинова. Парень обратился к руководству колонии с просьбой отправить его добровольцем на Украину, чтобы принять участие в СВО. Ему пошли на встречу. Тулинов отправился в Донбасс и героически погиб 14 июля.

Журналисты издания РИА Накануне.RU обратились к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать эту историю, а также пояснить, имеет ли он отношение к попаданию бывших заключенных в «ЧВК Вагнера» и отправке их на Украину для участия в СВО.

«Что касается Константина Тулинова, то нет никаких сомнений, что этот парень – герой, который горячо любил свою Родину. Один из персонажей фильма «Солнцепек» пожилой учитель Давид Гуревич сказал прототипу главы ЛНР: «Вы что действительно считаете, что у вас есть право решать, кому можно защищать свою землю, а кому нет?». Костя Тулинов не получил это право, он вырвал его», — передала ответ Евгения Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Бизнесмен отметил, что в это непростое время люди ведут себя по-разному: одни защищают Родину с оружием в руках или у токарного станка, другие носят букву «Z», «ради отмазки» и чтобы их не трогали, а третьи и вовсе бегут от судьбы страны. Среди защитников свой Родины нет бывших заключенных или министров — есть только настоящие патриоты, убежден Евгений Пригожин.