Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов к HIMARS и M777
ВМФ России крылатыми ракетами нанес удар по складу боеприпасов в Черкасской области, уничтожено более 300 снарядов к системам залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что удар нанесен по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань.
Также уничтожено большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.
Ранее ВС РФ уничтожили базу хранения поступивших из Польши вооружений и боеприпасов иностранного производства в Львовской области.