09 Августа 2022
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Армия и ВПК Украина
Гаубицы М777 (2022) | Фото: US Marines / Reuters

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов к HIMARS и M777

ВМФ России крылатыми ракетами нанес удар по складу боеприпасов в Черкасской области, уничтожено более 300 снарядов к системам залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань.

Также уничтожено большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.

Ранее ВС РФ уничтожили базу хранения поступивших из Польши вооружений и боеприпасов иностранного производства в Львовской области.

Теги: HIMARS, M777, боеприпасы, Минобороны



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