Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов к HIMARS и M777

ВМФ России крылатыми ракетами нанес удар по складу боеприпасов в Черкасской области, уничтожено более 300 снарядов к системам залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань.

Также уничтожено большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.

Ранее ВС РФ уничтожили базу хранения поступивших из Польши вооружений и боеприпасов иностранного производства в Львовской области.