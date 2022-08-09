Второй Бе-200 прибыл в ХМАО для тушения лесных пожаров

В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. Для этого в округ из Красноярская прибыл ещё один Бе-200. Сейчас таких самолётов будет два.

Ил-76 и прилетевший ранее самолёт-амфибия Бе-200 ЧС за всё время работы в регионе произвели 35 сбросов воды общим объёмом 579 т. Вертолёты Авиалесохраны передислоцируют группы спасателей по тайге. Они тушат огонь там, куда не добраться наземной технике.

Напомним, в Югре на сегодняшний день действует 64 лесных пожара. Площадь, пройденная огнём, составляет 82 тыс. 152 га. Из них локализовано 20 лесных пожаров на площади 34 тыс. 720 га. Со 2 августа в автономном округе был повторно введён режим ЧС регионального характера. Власти призывают горожан воздержаться от походов в лес.