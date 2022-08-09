Бывший и.о. главы Соликамска может стать замглавы района Перми

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов планирует назначить своим первым заместителем бывшего врио руководителя Соликамска Игоря Давлетшина.

Ранее должность первого заместителя занимал Василий Пастух. Он ушёл в отпуск в конце июля, а затем покинул должность. Сегодня Филиппов представил потенциального кандидата своей администрации, сообщил "Ъ-Прикамье" источник в мэрии. В администрации столицы края сообщили изданию, что бумаг о назначении Давлетшина не поступало.

Давлетшин был и.о. главы Соликамска в сентябре 2015 – феврале 2016 гг.