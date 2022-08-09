В США опросы показали, что смертность после вакцинации больше, чем от ковида

Результаты пяти опросов американцев показывают, что от ковида умерли члены семьи 4,4% опрошенных, в то время как после ковид-вакцинации скончались родные у 8,9% американцев. Об этом говорится в материале Daily Sceptic.

Издание ссылается на сайт исполнительного директора Фонда раннего лечения ковида Стива Кирша, который, в свою очередь, приводит ссылки на опросы. В них участвовали 2,5 тыс. человек.

Среди тех, кто был вакцинирован, у 11,6% были нежелательные последствия, а 4,4% были госпитализированы.

Отмечается, что некоторые выражают скептицизм по поводу этих результатов, но опросы проводятся обычными компаниями, опрашивающими обычную репрезентативную выборку населения США. И тот факт, что все они дают примерно одинаковые результаты, повышает их достоверность. Примечательно, что Google и некоторые другие компании отказались проводить такие опросы.

Результаты действительно вызывают вопросы, признает автор, но все они обнаруживают тревожно высокие показатели серьезных травм и смертей после вакцинации. И такие сигналы нельзя игнорировать.

В США в прошлом году, в условиях массовой ковид-вакцинации, смертность выросла еще больше, чем годом ранее. По данным ООН, избыточная смертность составила 500 тыс. человек. По данным СDC, более 600 тыс. Причем огромная смертность была в конце прошлого года и начале нынешнего, когда доля вакцинированных была уже 70%, а среди взрослых - более 85%. Как и в России, она вернулась к фоновому уровню лишь весной, после отмены ограничений.