09 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Иерусалим, Израиль, флаг Израиля (2017) | Фото: arab.com.ua

Путин поговорил с президентом Израиля по поводу судьбы агентства "Сохнут"

Президенты России и Израиля провели телефонные переговоры по инициативе израильской стороны. Одной из тем переговоров стала судьба еврейского агентства "Сохнут" в России.

"Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства "Сохнут". Условлено, что контакты на этот счёт будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин обсудил с Ицхаком Герцогом "историческое наследие": "Обсуждён ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учётом богатого исторического наследия российско-израильских отношений. В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России".

В конце июля премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул важность отношений с РФ для еврейского государства и отметил, что возможная ликвидация в России еврейского агентства для Израиля "Сохнут" серьёзно повлияла бы на отношения двух стран. "Закрытие офисов "Сохнут" стало бы серьёзным событием, которое повлияет на отношения Израиля и РФ", - заявил Лапид.

Теги: сохнут, израиль, переговоры



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