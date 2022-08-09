09 Августа 2022
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Общество Свердловская область
кибер-спорт, класс, школа, компьютерный (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

На Среднем Урале стартовал прием заявок от IT-шников на отсрочку от армии

На портале Госуслуг стартовал прием заявок на отсрочку от осеннего призыва для IT-специалистов Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, всего за несколько дней отсрочку получили 186 человек. Последний день приема - 11 августа.

Для подачи заявления мужчины-специалисты от 18 по 27 лет должны подходить под следующие критерии:

  • иметь российское гражданство;
  • работать по трудовому договору;
  • иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;
  • работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, при этом продолжительность рабочего дня должна быть не менее 8 часов;
  • компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.

Если же сотрудник имеет стаж работы менее 11 месяцев, то работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Все зарегистрированные заявления будут переданы Минцифры в Минобороны до 31 августа, где комиссия примет окончательное решение об отсрочке. Несмотря на это, специалисты все равно получат повестку. Пугаться не стоит - с ней призывнику необходимо прийти в военкомат для подтверждения права на отсрочку.

Напомним, что в июле мэрия Екатеринбурга опубликовала на своем официальном сайте призыв для кандидатов к военной службе по контракту.

Теги: отсрочка, армия, призыв, IT



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