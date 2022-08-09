09 Августа 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Турецкий беспилотник Байрактар (2020) | Фото: sahrahaber.com

Турецкий завод по производству беспилотников на Украине сразу попадет под демилитаризацию – Кремль

Если турецкий завод по производству беспилотников Bayraktar будет построен на Украине, он сразу может стать целью специальной военной операции РФ, заявили в Кремле.

"Такой объект сразу же, конечно, попадет под тему демилитаризации… Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью СВО", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что компания Baykar Makina, производящая беспилотники Bayraktar, уже создала украинское подразделение и готовится к строительству завода, который будет собирать дроны в этой стране. По его словам, на Украине турки смогут комплектовать беспилотники деталями и узлами местного производства, например, двигателями.

"Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании - сделать это производство в Украине", - цитирует Бондара РБК Украина.

Между тем, интерес к беспилотникам Bayraktar проявляет и Россия, хотя производитель ранее заявлял, что никогда не будет поставлять в РФ свои БПЛА.

Теги: беспилотник, байрактар, кремль, турция, украина



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