09 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Смог в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске выявили превышения по сероводороду и озону

В Челябинской области запах гари из-за пожаров в ХМАО может ощущаться еще в течение нескольких дней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Задымленность наблюдается на территории девяти муниципалитетов региона, в том числе в Челябинске и Копейске.

За сутки в минэкологии поступило боле 100 обращений с жалобами на задымленность и неприятный запах гари. Были проведены замеры. В течение последних суток были зарегистрированы незначительные превышения по сероводороду и озону. В ночь на 9 августа фиксировались превышения по взвешенным частицам в Калининском районе. Информация передана в надзорные органы.

Напомним, 8 августа жители Челябинска стали жаловаться на неприятный запах гари и густой смог. В минэкологии региона сообщили, что дым от природных пожаров на территории ХМАО добрался до Южного Урала. На запах гари также жаловались жители Екатеринбурга.

Теги: смог, сероводород, пожар, дым,



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