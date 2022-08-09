Роспотребнадзор: в воздухе Екатеринбурга найдено превышение вредных веществ

В воздухе Екатеринбурга обнаружено превышение допустимых концентраций вредных веществ. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, в связи со смогом в уральской столице ведомство организовало лабораторные исследования воздуха в разных районах города. Качество оценивалось 8 и 9 августа в контрольных точках по адресам: ул. Мичурина, 91, ул. Раевского, 16, ул. Вильгельма де Геннина, 31, ул. Авангардная, 5А, ул. Чемпионов, 7 и ул. Родонитовая, д. 3, корп. 2.

Исследования проводились по следующим показателям: взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 10, взвешенные частицы РМ 2,5, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), бенз/а/пирен, формальдегид, бензол, ксилол, метилбензол, этилбензол. Оценивались максимально разовые и среднесуточные концентрации.

В итоге по адресам на Мичурина, Раевского и Вильгельма де Геннина выявлено несоответствие качества атмосферного воздуха требованиям СанПиН по показателям "взвешенные частицы РМ 10" и "взвешенные частицы РМ 2,5" в среднесуточной концентрации. Остальные пробы пока находятся в работе.

"Результаты исследований по загрязняющим веществам в максимальной разовой концентрации соответствуют гигиеническим нормативам. В настоящее время смога в Екатеринбурге не наблюдается", - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне Екатеринбург накрыл дым от лесных пожаров в Югре.