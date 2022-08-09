Калининград исчерпал лимит товаров для перевозки железной дорогой через Литву

Калининград уже исчерпал лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву, заявил губернатор области Антон Алиханов.

В частности, исчерпан лимит по перевозке отдельных видов железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалов.

По словам Алиханова, это достаточно большая номенклатура, по которой уже нет возможностей доставки из-за установленных квот, передает ТАСС.

Ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов ЕС по транзиту товаров из России. Транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Для железнодорожного транспорта такого запрета нет. Однако страны - члены ЕС обязаны контролировать процесс - объемы транзита должны оставаться в пределах средних величин за последние три года, перевозимые товары не должны привести к обходу режима санкций ЕС.

Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, отмечал Алиханов.