09 Августа 2022
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Экономика СЗФО В России
(2005) | Фото: www.rzd.ru

Калининград исчерпал лимит товаров для перевозки железной дорогой через Литву

Калининград уже исчерпал лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву, заявил губернатор области Антон Алиханов.

В частности, исчерпан лимит по перевозке отдельных видов железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалов.

По словам Алиханова, это достаточно большая номенклатура, по которой уже нет возможностей доставки из-за установленных квот, передает ТАСС.

Ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов ЕС по транзиту товаров из России. Транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Для железнодорожного транспорта такого запрета нет. Однако страны - члены ЕС обязаны контролировать процесс - объемы транзита должны оставаться в пределах средних величин за последние три года, перевозимые товары не должны привести к обходу режима санкций ЕС.

Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, отмечал Алиханов.

Теги: Калининград, транзит, Литва



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