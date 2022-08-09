Шафран и Ильницкий предложили создать Стратегию ментальной безопасности России

После начала специальной военной операции России на Украине борьба Запада против России перешла в новую фазу - войны на уничтожение. Но это уже не тот Запад, что был прежде. Вместо науки он продвигает "новые знания", опровергающие самые основы человеческого существования. И делается это не просто так, а ради власти над миром, потому что человек с разрушенным сознанием является управляемым извне объектом. Об этом говорится в статье членов Совета по внешней и оборонной политике ведущей Анны Шафран и советника министра обороны Андрея Ильницкого.

"Социум целенаправленно разрушается и атомизируется до уровня индивидов, идет сегрегация общества — людей погружают в инфобункеры, подсаживают на "информационную иглу", нагнетая недоверие и страх. Целенаправленно размываются границы между мнением и фактом. Социологи свидетельствуют: за последние двадцать лет у западного массового социума произошла замена рационального критического способа мышления на эмоционально-чувственный. Уже сегодня люди не в состоянии отличить правду ото лжи. Да и сама истина интересует людей все меньше", — пишут авторы.

Они отмечают, что глобальная элита сознательно погружает людей в пространство манипуляций и лжи, где реальной картиной мира обладает лишь узкая группа лиц, которая намерена управлять миром. И главное внимание направлено на детей и молодежь. Поэтому особенное значение в России приобретают государство, семья, школа, Церковь. Идет ментальная война за наших детей.

Нужна Стратегия ментальной безопасности России, которая должна базироваться на исторических российских традициях, справедливости и морали. Также необходимо подписать международную Конвенцию о защите семьи — для начала со странами ЕАЭС, затем, возможно, с БРИКС и шире. Также нужно создать Евразийский суд по правам человека. Потому что под вопросом будущее России как уникальной цивилизации, заключают авторы.