"Посещение Европы — это привилегия, а не право": власти Эстонии предложили запретить россиянам выдачу виз

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу шенгенских виз россиянам.

"Посещение Европы — это привилегия, а не право человека, пора прекращать туризм из России уже сейчас", — написала она в своем твиттере.

По мнению Каллас, из-за того, что шенгенские визы россиянам продолжают выдываться, а прямого авиасообщения нет, то вся туристическая нагрузка легла на Финляндию, Эстонию и Латвию, с которыми у РФ есть сухопутная граница.

Ранее власти Финляндии уже анонсировали отказы в визах россиянам, которые используют эту страну исключительно для транзита, направляясь в государства средиземноморского побережья.