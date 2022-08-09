09 Августа 2022
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Эскиз моста через Исеть в Екатеринбурге (2022) | Фото: бюро &quot;S&P Ландшафтная архитектура&quot;

В Екатеринбурге нашли подрядчика для строительства моста за "УГМК-ареной"

В администрации Екатеринбурга определились с подрядчиком, который построит пешеходный мост за ледовой ареной УГМК. Работы будут проводиться в рамках реконструкции набережной Исети, а сам мост соединит два берега реки.

Имя подрядчика пока не раскрывается, однако уже известна сумма работ - 1 млрд 316 млн 731 тыс. 503 рубля 60 коп. Строительство моста и реконструкцию улицы Народной Воли от 8 Марта до левого берега Исети планируется завершить к 30 сентября 2024 года. Компания также займется реконструкцией улицы Степана Разина между улицами Народной Воли и Декабристов, где планируется заменить асфальт и светофоры.

Напомним, что ранее проект реконструкции набережной представило бюро "S&P Ландшафтная архитектура". По задумке, мост послужит центральным местом для встреч, где горожане смогут собираться для крупных мероприятий или встречаться после спортивных матчей, крупных выставок и концертов, проводимых на "УГМК-арене".

Теги: УГМК-Арена, подрядчик, строительство, Екатеринбург



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