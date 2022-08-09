Почти все лесные пожары в Югре возникли из-за сухих гроз

Заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Ковалев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Югре. Он отметил, что большинство пожаров на севере нашей страны возникли из-за сухих гроз, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если мировое сообщество говорит, что 97% всех пожаров - рукотворный фактор, то здесь человек не участвует в этих пожарах. От 80% до 90% здесь по нашей территории пожары возникли от, так называемых сухих гроз. Ну, просто физически человека на северных удаленных территориях просто нет и поджечь там некому. Поэтому такая природная, естественная ситуация сложилась здесь", - заявил Ковалев.

Он отметил, что сил и средств для борьбы с огнем было нарощено достаточно. Порядка 250 человек работают с других авиабаз - свердловчане, томичи, тюменцы, новосибирцы, а также жители Иркутской области, Красноярского края. И порядка 100 человек - резерв парашютистов-десантников находятся по всем авиаотделениям Югры - то есть на вновь возникающие пожары можно оперативно среагировать и потушить.

Напомним, в Югре на сегодняшний день действует 64 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем составляет 82 152 га. Из них локализовано 20 лесных пожаров на площади 34 720 га.

Со 2 августа в автономном округе был повторно введен режим ЧС регионального характера. Власти призывают горожан воздержаться от походов в лес.