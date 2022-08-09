09 Августа 2022
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Политика В России Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Если Путин поедет на саммит G20, то и Зеленский поедет

Если президент России Владимир Путин поедет на саммит G20 в Индонезию, то же самое может сделать и глава Украины Владимир Зеленский, заявил в интервью Би-би-си советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он не уточнил, будет ли Зеленский на этом мероприятии специально искать встречи с Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин, вероятно, в том или ином формате примет участие в саммите G20, возможно, поедет лично встречаться с мировыми лидерами. Украина в G20 не входит, но Зеленского на форум в этом году пригласили.

При этом в Кремле не раз заявляли, что сейчас не видят предпосылок для переговоров Путина и Зеленского, хотя принципиально не отказываются от такой встречи. Но ей должно предшествовать достижение договоренностей на переговорах.

Теги: владимир путин, владимир зеленский, g20



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