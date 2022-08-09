В Екатеринбурге сотрудница ГИБДД спасла ребенка, едва не утонувшего в бассейне отеля

В полиции раскрыли подробности спасения 4-летнего мальчика по имени Платон, который едва не утонул в бассейне одного из отелей Екатеринбурга.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одним из тех, кто принимал непосредственное участие в реанимации ребенка, оказалась сотрудница центра фиксации административных правонарушений регионального управления ГИБДД старший лейтенант полиции Светлана Пахаренко. В тот июльский день сотрудница ОВД, находящаяся в декретном отпуске, приехала с мамой и сыном в бассейн на территории Октябрьского района. Пока семья отдыхала в номере, инспектор решила искупаться и позагорать. Неожиданно она услышала и увидела, как два мужчины вытаскивают из воды маленького мальчика без признаков жизни.

"Мать отвлеклась на телефонный разговор и не заметила, как сын, находившийся в бассейне, начал тонуть. Когда малыша извлекли, его глаза были открыты, кожа посинела, дыхание отсутствовало, сердце не билось. Представительница МВД, понимая, что счет идет на минуты, незамедлительно приступила к реанимационным действиям, начала проводить непрямой массаж сердца. В это время к ней на помощь пришел еще один из отдыхающих граждан, который начал делать искусственное дыхание.

Через пять минут слаженная работа женщины-полицейского и ее напарника привели к положительным результатам – малыш закашлялся, а затем начал самостоятельно дышать. Подоспевшая "скорая" привела мальчика в чувство и доставила его в медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Законный представитель Платона горячо поблагодарила спасительницу за неравнодушие к чужой беде. Сейчас спасенный мальчик находится у себя на родине в Ульяновской области", - отметил полковник Горелых.

По его данным, старший лейтенант полиции Светлана Пахаренко проходит службу в органах внутренних дел с 2009 года. Она сама мама двоих сыновей 11-ти и 4-х лет. На вопрос, что ей двигало в ту минуту, она рассказала, что материнский инстинкт и желание спасти ребенка. Необходимый навык у сотрудницы ОВД имеется – буквально несколько месяцев назад она, решив освежить ранее полученные на службе в органах внутренних дел знания, по собственной инициативе прошла курсы оказания первой помощи на базе территориального Центра медицины катастроф.

"Об участии в этой истории офицера свердловской полиции стало известно совсем недавно и совершенно случайно – Светлана Пахаренко не распространялась о своем поступке. С ее слов, она просто выполняла свой гражданский долг", - рассказал Валерий Горелых.

В адрес врио начальника ГУ МВД по Свердловской области полковника полиции Александра Воронежского накануне поступило ходатайство из УГИБДД о ее поощрении за высокие моральные качества, решительность и профессионализм. Сейчас этот вопрос решается.