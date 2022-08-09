09 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске выбрали подрядчика для достройки проблемного дома в ЖК "Бриз"

В Челябинске выбрали подрядчика для завершения строительства жилого дома в ЖК "Бриз". Работы будет выполнять компания "Строймеханизация", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Речь идет о второй очереди дома №4, расположенного в Калининском районе города. Договор с компанией планируется подписать 19 августа. После этого подрядчик приступит к строительно-монтажным работам.

Напомним, жилой комплекс "Бриз" возводила группа компаний "Серебряный ключ", аффилированная с бизнесменом Александром Сребрянским. Часть домов компания должна была сдать ещё в 2017 году, остальные – до конца 2018 года, но строительство было остановлено.

Теги: ЖК, Бриз, дольщики,



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