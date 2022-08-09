09 Августа 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Денис Пушилин, ДНР (2018) | Фото: denis-pushilin.ru

Пушилин заявил о прибытии в ДНР строителей из Северной Кореи в ближайшее время

Донецкая Народная Республика ведет с Пхеньяном переговоры о приезде в республику строителей из КНДР для восстановления городов и поселков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что еще до введения санкций Северная Корея отправляла своих рабочих на стройки в другие страны, где они проявляли себя как высококвалифицированные и дисциплинированные специалисты.

"Первая группа, бригадиры, которые посмотрят объемы работы, должны появиться в самое ближайшее время", - сказал Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

Стоит отметить, что на днях вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял о том, что у рабочих-строителей из Северной Кореи есть преимущества в сравнении с российскими коллегами – они производительнее.

Напомним, в июле КНДР признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и представитель Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева обсудили на встрече развитие двусторонних отношений.

Теги: пушилин, кндр, строители



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