Наказан директор уральского лагеря "Баранчинские огоньки", где массово заболели дети

Директор уральского лагеря "Баранчинские огоньки", где произошла вспышка кишечной инфекции, понес наказание. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что девять детей заболели в лагере в период с 25 по 31 июля. По результатам лабораторного обследования там был выявлен норовирус. Также инфекция (без симптомов заболевания) оказалась обнаружена у нескольких сотрудников и отдыхающих детей. Сразу после этого лагерь временно прекратил работу.

Как сообщил сегодня Куйвашев в своем Telegram-канале, специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной стало "классическое разгильдяйство" – соблюдению санитарных норм не было уделено должного внимания. По его словам, руководитель "Баранчинских огоньков" уже наказан. Какие именно санкции были применены, губернатор не уточнил.

Также Евгений Куйвашев призвал уделить серьезное внимание организации питания в детских садах и школах.

"Когда буду посещать школы – буду смотреть, как организовано питание, чем кормят в школьных столовых. Сам буду пробовать", - пообещал глава региона.

Напомним, что после вспышки инфекции в "Баранчинских огоньках" лагерь стал проверять Следственный комитет.