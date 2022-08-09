09 Августа 2022
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Ревдинский переулок в Екатеринбурге (2022) | Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Екатеринбурженка провалилась в открытый люк у "Ельцин-центра"

Жительница Екатеринбурга провалилась в открытый люк, находящийся на территории "Ельцин-центра". Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Инцидент произошел еще 3 августа, когда девушка гуляла по зеленому участку вместе с собакой. Как оказалось, люк был застелен газоном, а потому екатеринбурженка "заметила" его только после того, как в него провалилась. К счастью, падение не привело к серьезным травмам.

Ревдинский переулок в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

"Провал находится на территории "Ельцин-центра". Люк старый, не эксплуатируемый. При проведении работ по благоустройству он был закрыт крышкой. Сейчас службы центра засыпали его грунтом и восстановят газон. Администрация района проконтролировала выполнение работ", - рассказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе "Ельцин-центра" Накануне.RU заявили, что участок принадлежит не им, а передан в постоянное бессрочное пользование МБУ "Зеленстрой". В самом МБУ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Теги: Ельцин-центр, мэрия, Екатеринбург, люк



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