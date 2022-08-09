09 Августа 2022
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Антон Алиханов, матч, Балтика (2022) | Фото: vk.com/fcbaltika

"Только Кёниг, только победа". Алиханов поболел за калининградских футболистов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 8 августа поболел за футбольный клуб "Балтика", который встречался в Калининграде с тульским "Арсеналом". Желая поддержать местных футболистов, Алиханов в мегафон скандировал "Только Кёниг, только победа".

Короткий ролик опубликован в соцсетях клуба. К слову, встреча закончилась победой "Балтики" со счётом 1:0.

В группе "Балтики" "ВКонтакте" пользователи по-разному оценили именование города Кёнигсбергом, а не Калининградом. Разгорелся спор о том, правильно ли это. "Каждому своё. Но "какой Кёниг"? Просто удивляешься этой кричалке", "Историю посмотрите, прочтите, давно нет "совка" уже, но остальные что-то негодуют, когда другие города исторически вспоминают ничего, Кёнигсберг – земля, на которой стоит наш город, просыпайтесь", пишут пользователи. Кто-то посоветовал губернатору "пойти поорать на цены в магазинах".

Теги: Антон Алиханов, футбол, балтика, Кёниг



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