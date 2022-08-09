"Победа в наших сердцах": ретро-автопробег добрался до Екатеринбурга

Во вторник утром в Екатеринбург добралась автоколонна ретромобилей марки "Победа", участники медиаэкспедиции начали свой путь из городов Югры, сейчас они мчат с остановками по России, чтобы в финальной точке попасть в Белоруссию, передает корреспондент Накануне.RU.

Встречали гостей в Историческом парке "Россия - моя история" заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов и заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов. Автолюбители истории с удовольствием рассказали о цели своего проекта и о том, с какими трудностями и радостями они встречаются в пути.

Начинался проект с трех машин в 2012 году, постепенно к движению присоединялись новые владельцы раритетных авто, их родственники и друзья, сегодня на десяти машинах едут все от мала до велика — самому младшему участнику исторического проекта 8 лет, самый старший променял сад в горячий дачный период на жизнь в дороге — ему более 60-ти.

И это не просто "роуд-муви", хотя и документально-историческое кино "победоносцы" тоже снимают, прежде всего, это патриотический жест в защиту истории. За годы существования проекта участники автоэкспедиции проехали страну не раз, бывали и в Европе, о чем снимают свои сюжеты, более всего им запомнился крупный музей в Европе — в экспозиции о Нюрнбергском процессе и Второй мировой войне советским солдатам не отводилось вообще никакой роли, в эпизоде с освобождением концлагерей главными героями выступают только американцы. Вот и цель для автопробега — чтобы не забывали о вкладе СССР в Победу.

"Этот автомобиль создан для мирной жизни, но задумка появилась еще после битвы под Сталинградом, когда наметилась уже победа, и конструкторским бюро Сталин дал задание разработать такой "мирный" автомобиль — этим авто стала "Победа", — рассказывает руководитель группы Игорь Илык.

В каждом городе участники пробега победы посещают музей и возлагают цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, через культуру и историю автопрома они пытаются рассказывать молодому поколению ту историю, которую нельзя забывать и которую пытаются вымарать на Западе. Так что представители власти тоже рады встретиться с ребятами.

"Ваш исторический проект созвучен с современной повесткой, — заявил заместитель полпреда Борис Кириллов, — с завершением того, что наши деды, может быть, не полностью завершили на территории Украины, наверное, это тоже очень значимо и вызывает слова благодарности. Хотел бы вам передать приветствие от полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева".

От имени свердловского губернатора Евгения Куйвашева всем передал привет и благодарность заместитель главы региона Василий Козлов.

После Екатеринбурга "историки на колесах" отправятся в сторону Казани, затем путь будет лежать на Рязань, Брянск, маршрут закончится в 20 числах августа уже в городах Белоруссии: 19 августа пункт назначения — Минск, 20 августа — Брест, затем дорога домой через столицу нашей Родины — Москву. Следить за автоэкспедицией практически в прямом эфире можно в телеграм-канале группы.