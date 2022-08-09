09 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Ядерный гриб после испытаний 30 октября 1961 (2018) | Фото: Автор неизвестен, архив Минатома - http://npc.sarov.ru/issues/volume1/illustrationsp6.html

Российский сенатор боится остаться "голым": "Я категорически против отказа от ядерного оружия"

В Совете Федерации не поддерживают идею бизнесмена Олега Дерипаски ликвидировать и окончательно запретить ядерное оружие. Примечательно, что Дерипаска явно имел в виду отказ от оружия для всех стран, но в СФ восприняли его слова слишком узко.

"Надо надеяться на свои силы и обязательно иметь наготове любое ядерное вооружение, которое нам понадобится. Поэтому я категорически против предложения известного российского предпринимателя об отказе от ядерного оружия. Потому что мы сразу станем, простите, голыми перед теми, кто вынашивает столетиями мечту об уничтожении России", - заявил в эфире радио "Говорит Москва" зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Он не рассматривает возможность отказа от ядерного оружия всех стран.

"Помните, как в своё время Трамп насел на Северную Корею, авианосец погнал туда, угрожал. Что его остановило? Только наличие ядерного оружия у КНДР. Другое дело, что используем ли мы его инициативно, я думаю, что нет, никогда его первыми мы не используем, если не будет угроз нашему суверенитету, вообще самому существованию нашей страны, мы никогда не пойдём на применение ядерного оружия", - добавил Джабаров.

Дерипаска же в своем недавнем Telegram-посте писал: "Вчера как всегда незамеченным прошёл Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие учёные последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено".

Теги: владимир джабаров, ядерное оружие, олег дерипаска



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