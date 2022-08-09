В Подмосковье состоялся сотый полет лайнера МС-21-310 с пермскими двигателями ПД-14

В подмосковном Жуковском состоялся сотый полет среднемагистрального лайнера МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации Ростех.

Самолет проходит программу летных сертификационных испытаний на базе Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова. Более 200 основных параметров силовой установки отслеживаются в режиме онлайн. Испытания лайнера проводятся для изменения типовой конструкции самолета - замены двигателей P&W1400 на двигатели ПД-14.

"В сертификационной программе, рассчитанной на два самолета, запланировано около 240 полетов. Сотый полет лайнера МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 под крылом прошел успешно, сертификационная программа идет по плану. Уверен, что МС-21 станет достойной заменой зарубежным самолетам и машина понравится как перевозчикам и пилотам, так и пассажирам", – заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

ПД-14 испытывается во взаимодействии с системами самолета: гидросистемой, электросистемой и комплексной системой кондиционирования воздуха. Проверяется совместная работа "самолет-двигатель" в различных режимах. Отрабатываются ситуации выключения одного из двигателей в полете, посадки с одним двигателем, отказа двигателя на взлете ("продолженного взлета"), градиенты набора при взлете и снижении с разных высот с одним работающим двигателем. Все программы испытаний связаны с подтверждением летных характеристик самолета с двигателями ПД-14.

"Летные испытания ПД-14 – это ключевой этап на пути к сертификации лайнера с российской силовой установкой, возможность совместными усилиями на практике выработать оптимальные режимы эксплуатации двигателя. В ходе испытаний мы с коллегами из "ОДК-ПМ" продолжим совершенствовать весовые и ресурсные показатели, а также топливную эффективность ПД-14", – отметил заместитель гендиректора "Корпорации Иркут" по разработке авиационной техники – главный конструктор МС-21 Константин Попович.

В ближайшее время специалисты приступят к испытанию еще одного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями (бортовой номер 73051).

Головным разработчиком ПД-14 является АО "ОДК-Авиадвигатель", головным производителем – АО "ОДК-ПМ" Объединенной двигателестроительной корпорации.