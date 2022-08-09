Мосгорсуд оставил в СИЗО трех генералов петербургского главка МВД

Мосгорсуд признал законным арест помощника главы МВД Сергея Умнова, экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, всех трое проходят по делу о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты злоупотребили полномочиями, приобретя на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущество ради личного использования. Утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму. 6 июля Басманный суд Москвы арестовал всех подозреваемых.

Еще одним фигурантом дела является судебный пристав Елена Копьева, прежде занимавшая должность начальника отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД.