Прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику управления капстроительства Челябинска

Прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику управления капстроительства Челябинска Евгению Пашков, осужденному к 8 годам в колонии строгого режима за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Прокуратура считает, что суд неправильно применил уголовный закон и назначил чрезмерно мягкое наказание. В связи с этим государственный обвинитель просит отменить приговор и ужесточить наказание и назначить штраф в 75 млн рублей.

Напомним, 1 августа суд приговорил к 8 годам колонии строгого Евгения Пашкова за получение взятки. Экс-чиновнику запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 лет. Также суд удовлетворил иск о взыскании в доход государства 1 млн 250 тыс. рублей, полученных в качестве взятки.

По версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Напомним, 21 апреля 2021 года Центральный районный суд приговорил Евгения Пашкова к 8 годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 5 лет. 6 сентября Челябинский областной суд отменил приговор в отношении Пашкова в связи с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона. Дело было направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.