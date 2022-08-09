Глава машиностроительного завода имени Калинина стал Почетным гражданином Екатеринбурга

Сегодня, 9 августа, депутаты Екатеринбургской думы в ходе очередного заседания приняли решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Екатеринбурга".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, звание присвоено генеральному директору ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Николаю Клейну. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание комиссии по присвоению почетного звания, участники которой по итогам голосования представили в гордуму кандидатуры Николая Клейна и гендиректора АО Группа "Синара", доктора экономических наук, профессора и заслуженного экономиста РФ Михаила Ходоровского.

Звание "Почетный гражданин города Екатеринбурга" – высшая степень признательности жителей муниципалитета. Награда присваивается за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание как в городе, так и за его пределами. Это происходит ежегодно накануне Дня города.

С 1877 по 2022 год звание было присвоено 93 жителям столицы Урала.