"Для США наступают темные времена". Трамп прокомментировал "налет ФБР"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил после обысков агентов ФБР в его имении, что в стране наступают темные времена.

Как сообщалось, по меньшей мере 100 агентов ФБР участвовали в обыске его имения, они даже взломали его личный сейф. Трампа подозревают в уничтожении секретных правительственных документов или сокрытии их у себя. Экс-президент заявил, что обыск был политически мотивированным.

"Это темные времена для нашей страны, поскольку мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергся налету и оккупирован большой группой агентов ФБР", - сказал Трамп.

Обыск знаменует собой резкое усиление контроля силовых органов за Трампом и происходит в тот момент, когда он собирается сделать заявку на пост президента в 2024 году, пишет The Washington Times. Хотя ордер на обыск не означают уголовного преследования, федеральные власти демонстрируют, что настроены серьезно. Генеральный прокурор Меррик Гарланд должен был лично одобрить обыск, основываясь на руководящих принципах Министерства юстиции для расследований высокого уровня с политической подоплекой.

Трамп назвал налет "нападением радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы я баллотировался на пост президента в 2024 году".

"Такое нападение могло произойти только в разрушенных странах третьего мира. К сожалению, Америка сейчас стала одной из таких стран, коррумпированных на невиданном ранее уровне", - сказал он.

Сторонники Трампа также возмущены. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем заявила, что Министерства юстиции было использовано в качестве оружия.

"Они преследовали президента Трампа как кандидата, как президента, а теперь и как бывшего президента", - сказал она.

Губернатор Флориды Рон Десантис, которого считают потенциальным кандидатом на президентских выборах 2024 года от республиканцев, назвал обыск акцией “Банановой республики”.

Ни одному бывшему президенту США еще никогда ранее не предъявлялось обвинений. Даже Ричарду Никсону, которого отстранили в порядке импичмента.