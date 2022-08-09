09 Августа 2022
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Общество За рубежом
флаг, Франция (2012) | Фото:cepolina.com

Россиян перестали пускать в Венсенский замок во Франции, - СМИ

Гражданам России ограничили посещение Венсенского замка во Франции в связи со спецоперацией на Украине, передает Le Monde со ссылкой на внутреннюю директиву.

28 июля двум россиянкам было отказано во входе в замок. Охранник попросил их показать паспорта, а затем отказался их впустить. На вопрос о причинах этого отказа женщины получили ответ: "Потому что вы россиянки".

Венсенский замок был построен для королей Франции в XIV—XVII столетиях в Венсенском лесу, на месте охотничьего поместья XII века. Вокруг замка сложился город Венсен, в наши дни — юго-восточное предместье Парижа. В замке находится один из центров службы исторической защиты, чьи библиотеки и архивы доступны для публики при определенных условиях, пишет Regnum.

Министерство вооруженных сил Франции пояснило, что "ограничило доступ к военным объектам для граждан России".

Теги: Венсенский замок, россяине



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