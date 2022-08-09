В Югру на тушение пожаров прибудут 50 специалистов Иркутской базы авиационной охраны лесов

В Югре на сегодняшний день действует 64 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем составляет 82 152 га. Из них локализовано 20 лесных пожаров на площади 34 720 га, сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов.

В тушении возгораний по всему региону задействованы 1406 человек, среди которых работники Базы авиационного и наземной охраны лесов Югры, главного управления МЧС России по Югре, Центроспас-Югории, парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской областей, арендаторы и добровольцы.

В заповеднике "Малая Сосьва" (один пожар – 1890 га) дополнительно работает 151 человек из числа сотрудников заповедника, федеральной авиалесоохраны.



Задействованы 45 единиц спецтехники, авиатехника: 17 самолетов АН-2, А-22, Бе-200, Ил-769, 9 вертолетов, в том числе вертолеты с возможностью применения водосливных устройств. За минувшие сутки с помощью водосливных устройств произвели восемь сливов (22 тонны воды), отработали 350 метров кромки возгораний. Ил-76 выполнил 1 слив, (42 тонны воды). БЕ-200 выполнил шесть сливов (54 тонны воды), отработано 900 метров кромки.



Для усиления группировки на пожарах, в рамках межрегионального маневрирования сегодня планируется прибытие 50 специалистов Иркутской базы авиационной охраны лесов.

При этом, югорчане продолжают посещать леса, несмотря на установленные в автономном округе запреты из-за действующих лесных пожаров, следует из письма окружного Росприроднадзора.

В ведомстве отмечают, что при патрулировании лесов отмечается "низкая информированность населения о введенных режимах". Напомним, в Югре со 2 августа был повторно введен режим ЧС регионального характера и особый противопожарный режим. В этой связи в округе действует запрет на посещение гражданами лесов, въезда транспортных средств, осуществление охоты и рыбалки, использование открытого огня.