Ходим под страхом. Жители дома Генгросса боятся упасть вместе с аварийной лестницей

Дом 28 на Литейном проспекте производит благоприятное впечатление благодаря свежеотремонтированным фасадам, однако внутри очевидно, что здание находится в аварийном состоянии. Крыша дома протекает, оставляя разводы на потолках, а стены парадной осыпались до кирпичей. Однако наибольшие опасения вызывает лестница - конструкция шатается под ногами и, по мнению жильцов, в любой день может рухнуть.

Здание известно как дом Ф.Ф. Генгросса – дом М.Д. Нирод. Оно было возведено в XIX веке и перестроено в начале XX столетия. В 2011 году строение было признано вновь выявленным объектом, представляющим культурную ценность.

Активисты «Города перемен» побывали в здании, убедившись, что ступени лестницы шатаются под ногами, а отдельные элементы не закреплены. По мнению жителей, обращаться в ответственные организации бесполезно.

«Лестница, видите, обваливается. Вся. Ходим под страхом. А в итоге она рухнет, полностью», - рассказала жительница дома.

Техник-смотритель ЖКС № 1 Вадим Алферов ранее подтверждал в комментарии ресурсу «Mash на Мойке», что дом нуждается в ремонте.

«Да я знаю, я видел. Там вообще аварийная лестница. Смотрите, парадная была поставлена на ремонт в этом году. Если в этом не успеем, потому что объем большой, то на следующий год будем ставить тогда, да», — сообщил Алферов.

Работы по приведению в порядок крыши здания запланированы на 2030-2032 год, хотя и она находится в плачевном состоянии.

«У меня ежегодные протечки. Все везде плывет, дом старый, 187 лет, а никто не делал с 50-го года ничего», - сообщила местная жительница.

На плачевное состояние дома неоднократно указывали местные СМИ и активисты, однако ответственные комитеты во главе с губернатором Александром Бегловым бездействуют. При этом в доме живут семьи с детьми, которые могут пострадать. Администрация Петербурга равнодушно относится и к состоянию исторического наследия города, которое с каждым годом разрушается все больше.