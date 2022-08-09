09 Августа 2022
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Валерий Ананьев (2017) | Фото: Накануне.RU

Валерий Ананьев об импортозамещении в строительной сфере: Надо вводить новые инструменты

Генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев поделился мыслями о перспективах импортозамещения в строительной отрасли.

Как рассказал Ананьев на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, строительной сфере повезло в том плане, что особо ничего замещать не нужно.

"Есть небольшой объем комплектующих или оборудование, которое мы покупаем за границей. Эту работу можно продолжать, самое главное – не останавливаться в плане развития промышленности строительных материалов. Но для того, чтобы эта работа хорошо продвигалась, на мой взгляд, надо вводить новые инструменты. Сегодня много говорят о промышленной ипотеке. Она применима для наших заводов по производству стройматериалов. Хотелось бы только, чтобы эта льготная ипотека закрывала не только здания, сооружения, приобретение земли и коммуникаций, но и оборудование и современные технологии", - заявил глава "Атомстройкомплекса".

По его словам, стоимость технологий не меньше, чем стоимость непосредственно стройки.

"Хотелось бы рассматривать больше возможностей – это и льготное кредитование промышленности строительных материалов, не только в плане ипотеки, но и по другим различным программам. Думаю, что здесь возможностей много, хотелось бы, чтобы такая работа продолжалась. И льготное кредитование для строителей и производителей материалов открывало новые возможности для развития отрасли. Думаю, это возможно и будет сделано в ближайшее время. Другого пути у нас нет", - отметил Валерий Ананьев.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня гендиректор "Атомстройкомплекса" рассказал о реставрации дома Шмидена на улице Красноармейская в Екатеринбурге. По его словам, дом Шмидена планируют объединить в единый архитектурный ансамбль с усадьбой Шумкова.

Теги: Ананьев, строительство, импортозамещение



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