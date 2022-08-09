09 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Тимур Бекмансуров, избрание меры пресечения, суд (2021) | Фото: t.me/edaperm

Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову продлили арест на три месяца

Пермский краевой суд продлил арест, обвиняемому в нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) Тимуру Бекмансурову до 27 октября 2022 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокуратура просила продлить арест на полгода. Сам обвиняемый против продления меры пресечения не возражал.

Напомним, ранее СКР завершил расследование дела. Бекмансурова обвиняют по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

20 сентября 2021 года Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

По существу дело начнут рассматривать 5 сентября.

 

 

Теги: Тимуру Бекмансуров, арест, суд, мера пресечения, ПГНИУ



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