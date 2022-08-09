В июне рождаемость в России резко упала на 10%

В июне в России родилось 112 тыс. детей, что почти на 10% меньше, чем в июне прошлого года, сообщает Росстат. Рождаемость ставит новые антирекорды.

Так мало детей в июне не рождалось как минимум с 2006 года, когда Единая межведомственная информационно-статистическая система стала собирать данные. Вероятно, это минимум с начала 2000-х. Больше всего рождаемость упала в Приволжском федеральном округе - на 15%, в ряде регионов падение превышает 20%.

Хотя рождаемость в июне превысила майскую, сравнивают показатели обычно за один и тот же месяц. Так, летом рождаемость чуть выше, чем весной, поэтому рост в июне по сравнению с маем является снижением в годовом выражении.

Всего за первое полугодие в стране родилось 635 тыс. детей. Это тоже минимум с начала 2000-х. По итогам года рождаемость едва достигнет 1,3 млн, то есть в абсолютном выражении вернется к уровню 1996-2001 гг. В расчете на одну женщину рождаемость снизилась до 1,4-1,45 ребенка за всю жизнь. Такая катастрофически низкая рождаемость свидетельствует о том, что меры поддержки семей с детьми не оказывают положительного влияния на рождаемость. Впрочем, эта задача Правительством и не ставится, так как меры поддержки носят подчеркнуто социальный характер.

"Естественная" убыль населения, даже при снизившейся смертности, за полгода достигла 384 тыс. человек. Это чуть ниже, чем годом ранее. По итогам года можно ожидать убыли 600-700 тыс. Во многих регионах число умерших превышает число родившихся в 2,5 раза и более. Причем самое плохое положение в "русских" регионах, а самое лучшее - в национальных республиках (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов подчеркивает, что нынешняя демографическая катастрофа еще тяжелее, чем в 1990-х. Это связано с тем, что тогда на подходе было многочисленное поколение рожденных в 1980-х. Сейчас ждать нечего, потому что подъем рождаемости в конце 2000-х и начале 2010-х был очень небольшим, а здоровье нынешних детей внушает тревогу. Нынешняя экономика же "не может выдержать даже полуторадетную семью". Рождение детей с высокой вероятностью ввергает семью в бедность.