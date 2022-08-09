УВЗ представит Т-14 на форуме "Армия-2022"

Уралвагонзавод представит танк Т-14 на платформе "Армата" на форуме "Армия-2022". Международный военно-технический форум пройдет с 15 по 21 августа в КВЦ "Патриот" на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Московской области.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, разработка действительно уникальна, так как башня танка необитаема, а сам экипаж располагается в бронированной капсуле, что отделена от боекомплекта. Периметр и корпус башни оснащены оптико-электронными приборами наблюдения, обнаружения угроз и прицеливания. В танке также оборудован дистанционно-управляемый боевой модуль с пушкой и автоматической системой перезарядки.

Т-14 станет не единственной военной техникой завода на выставке - ранее представленный УВЗ модернизированный танк Т-90МС также можно будет рассмотреть вблизи. На форум доставят и обновленную боевую машину поддержки танков БМПТ-72, позволяющую "быстро и с минимальными затратами превратить свою армию в суперсовременную".

Напомним, что еще в 2019 году Т-14 начал прохождение государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России, но серийные поставки в Вооруженные силы до сих пор не начались. Первая партия должна поступить на вооружение только в этом году.