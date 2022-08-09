От сухогруза с украинским зерном отказался покупатель в Ливане

Сухогруз "Razoni" – первое судно, отправленное из Украины по Черному морю в рамках "зерновой сделки", ищет новый порт для разгрузки. Как сообщило посольство Украины в Ливане, первоначальный покупатель из Бейрута отказался от поставки, сославшись на более чем пятимесячную задержку.

"Покупатель в Ливане отказался принять груз в связи с задержкой сроков доставки", - говорится в сообщении посольства.

Теперь на украинскую кукурузу (а именно 26,5 тыс. тонн) ищут нового покупателя в Ливане или в любой другой стране.

Судно вышло из Одессы на прошлой неделе, прошло досмотр мониторинговой группы в Стамбуле и должно было уйти в Ливан, но теперь стоит в турецком порту Мерсин.

Ранее сообщалось, что "Razoni" (ходит под флагом Сьерра-Леоне) идет в Ливан, потому что в этой стране сейчас тяжелейший за 150 лет продовольственный и финансовый кризис. До этого года Ливан постоянно импортировал украинское зерно, используя его для производства масел и кормов для животных.

В Российском зерновом союзе считают, что тема с вывозом украинского зерна "сильно перегрета". Глава союза Аркадий Злочевский указывает на то, что Украина поставляет на экспорт в основном фуражное зерно, в первую очередь – кукурузу, а пшеница составляет лишь не самую большую часть в этом экспорте.

"Какого ресурса мир лишился? Украина отгружает фуражное зерно, кукурузу в первую очередь. В июле прошлого года Украина отгрузила 3,1 млн зерновых, из них только 600 тыс. тонн пшеница. В июле этого года - 1,7 млн зерновых, в том числе 368 тыс. тонн пшеницы. Это существенный объем для мирового рынка? Да мир вообще не способен заметить такие объемы. Эта информация только поднимает цены, а риски голода – это высокие цены, а не украинское зерно. Этой проблемы просто не существует в природе", - сказал Злочевский журналистам.