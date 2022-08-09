Мэрию Челябинска через суд обязали признать дом аварийным

Администрацию Челябинска через суд обязали признать аварийным многоквартирный дом по улице Карпенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Дом был построен в 1952 году. Госжилинспекцией установлено ухудшение состояния дома в связи с физическим износом здания. Уровень надежности здания признали недопустимым.

Для определения технического состояния дома требуется обследование специализированной организацией элементов ограждающих и несущих конструкций помещений. В доме есть помещения, которые находятся в муниципальной собственности. Однако мэрия не подготовила документы для решения вопроса о признании дома аварийными и подлежащими сносу.

Суд обязал администрацию города организовать обследование дома специализированной организацией для решения вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу.