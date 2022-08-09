IKEA завершит онлайн-распродажу в России на следующей неделе

IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа в 20.00 мск. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Заказы, оформленные до окончания онлайн-распродажи, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное время.

Отмечается, что магазины остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров.

В начале августа IKEA, объявившая об уходе из России, расширила географию доставки своих товаров на "последней онлайн-распродаже". Теперь товары можно заказать в города, где магазинов сети нет. При этом проблемы с длительным ожиданием очереди на заказ на сайте IKEA так до конца и не решены.

Между тем, на "Яндекс.Маркете" появились товары от производителей, которые раньше поставляли продукцию для магазинов IKEA. Теперь на платформе можно найти схожие по дизайну с икеевской мебель, текстиль, кухонные принадлежности и другие товары.