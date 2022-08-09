Глава "Атомстройкомплекса" о реставрации дома Шмидена: Он будет поднят на 1,2 метра

Генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев рассказал о реставрации дома Шмидена на улице Красноармейская в Екатеринбурге. По его словам, дом Шмидена реставраторы планируют объединить в единый архитектурный ансамбль с усадьбой Шумкова.

Как рассказал Ананьев на сегодняшней пресс-конференции, реконструкцию планируется завершить в этом году. В данных зданиях планируется открыть культурный центр. Оба объекта находятся в собственности "Атомстройкомплекса". В частности, планируется возведение пристроев-новоделов между историческим частями ансамбля; восстановление исторической вальмовой кровли; выравнивание высоты объектов по отметке карнизов и устройство современных инженерных коммуникаций.

Кроме этого, впервые в Екатеринбурге исторический объект будет поднят на высоту в 1,2 метра.

"Такая задача ставится проектировщиками. Дело в том, что поднялся культурный слой, и отметка дорог поднялась. Получается, что нижние этажи стали меньше и как бы заглублены. Поэтому проектировщики видят смысл выровнять два здания, чтобы они были на одной отметке. Есть предложение, которое прошло экспертизу, что надо дом Шмидена поднять. Посмотрим, как это у нас получится. Надеюсь, что когда мы эту работу закончим, то сможем ей гордиться", - отметил Валерий Ананьев.

В будущем культурном центре планируется несколько функциональных зон: центры здоровья, образования и искусства.

"Будут всевозможные студии творчества, в доме Шмидена – звукозаписывающая студия, зал для торжеств, зал для тренировок. Все, что будет возможно вместить в эти два небольших особняка, мы обязательно вместим. Идей много, сейчас задача – грамотно их реализовать", - добавил глава "Атомстройкомплекса".

Также он рассказал, что компания планирует восстанавливать и другие подобные объекты. "Атомстройкомплексу" уже поступило предложение поучаствовать в конкурсе по восстановлению памятника на улице Карла Либкнехта. Это бывший роддом, где предполагается разместить фонд Демидова.

"Если нам поручат эту сложную работу, то с удовольствием за нее возьмемся. И сами присматриваем памятники, которые можно было бы восстановить: например, усадьба Рязанова. Смотрим, насколько это сегодня возможно и в плане законодательства, и по деньгам. Но мы не сомневаемся, что будем эту работу продолжать, и приглашаем к сотрудничеству всех остальных заинтересованных лиц", - добавил Валерий Ананьев.