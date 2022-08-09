В Иркутске эвакуировали с балкона 4-го этажа пятилетнюю девочку

В Иркутске полицейские сняли с балкона одного из многоэтажных домов запертую в квартире пятилетнюю девочку.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Иркутской области, ребенок почти сутки просидела в одиночестве.

В полицию обратился один из местных жителей, который заметил, что на четвертом этаже на балконе длительное время совсем одна стоит маленькая девочка.

На место происшествия направились правоохранители, которые обнаружили, что квартира была заперта. Полицейские вызвали сотрудников МЧС, которые помогли эвакуировать ребенка с балкона при помощи пожарной лестницы.

Девочка рассказала, что очень хочет есть. Выяснилось, что ее мать ушла из дома накануне вечером и оставила ребенка одного.

Инспекторы по делам несовершеннолетних составили административный протокол за ненадлежащий контроль за поведением ребенка и неисполнение родительских обязанностей.

Отмечается, что ранее женщина попадала в поле зрения полицейских.