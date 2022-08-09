В Нягани и Октябрьском районе из-за лесных пожаров превышена концентрация вредных веществ в воздухе

В Нягани и Октябрьском районе из-за лесных пожаров в воздухе обнаружили превышение концентрации вредных веществ. Об этом сообщил главный санитарный врач по городу Нягань и Октябрьскому району Комитас Шахназаров, передает корреспондент Накануне.RU.

По состоянию на 8 августа, по результатам проведенных исследований атмосферного воздуха по загрязняющим веществам установлено превышение предельно допустимой концентрации в Нягани по угарному газу (оксид углерода), а также установлено превышение ПДК по угарному газу в Приобье.

Гражданам рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания на улице, снизить физические нагрузки, обильное питье и проводить чаще влажную уборку.

Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова опубликовала обращение к югорчанам из-за лесных пожаров в автономном округе. Глава региона напомнила, что со 2 августа в округе повторно введен режим ЧС и призвала жителей Югры не ходить в лес.

Группировка огнеборцев в Югре была увеличена до 1,5 тыс. человек.